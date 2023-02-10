Казахстанский клуб удивил результатом в матче с ЦСКА

Футбольный клуб "Шахтер" из Караганды провел контрольную игру в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником выступила молодежная команда ЦСКА из Москвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "армейцев". Единственный мяч в составе "горняков" забил Иван Свиридов.
"Шахтер" провел спарринг в таком составе: Карпиков, Савкив, Тулюбай, Дмитренко, Мулаосманович, Каньяс (Мухаметжанов), Алтынхан, Назымханов, Муртазаев, Пайруз (Дадаев), Таттыбаев (Свиридов).
Несмотря на то, что матч имел товарищеский характер, болельщики карагандинского клуба были раздосадованы его итогом, оставив злобные комментарии на странице "горняков" в соцсетях. По их мнению, неприятно проигрывать молодежному составу соперника.
Напомним, первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Шахтер" стартует гостевым матчем с "Астаной".
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