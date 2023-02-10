Казахстанский клуб удивил результатом в матче с ЦСКА

Футбольный клуб "Шахтер" из Караганды провел контрольную игру в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником выступила молодежная команда ЦСКА из Москвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "армейцев". Единственный мяч в составе "горняков" забил Иван Свиридов.

"Шахтер" провел спарринг в таком составе: Карпиков, Савкив, Тулюбай, Дмитренко, Мулаосманович, Каньяс (Мухаметжанов), Алтынхан, Назымханов, Муртазаев, Пайруз (Дадаев), Таттыбаев (Свиридов).

Несмотря на то, что матч имел товарищеский характер, болельщики карагандинского клуба были раздосадованы его итогом, оставив злобные комментарии на странице "горняков" в соцсетях. По их мнению, неприятно проигрывать молодежному составу соперника.

Напомним, первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Шахтер" стартует гостевым матчем с "Астаной".

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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