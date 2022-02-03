Казахстанский клуб подпишет вратаря европейской сборной

Вратарь сборной Северной Македонии Ристо Янков продолжит свою карьеру в Казахстане и станет частью команды "Каспий", сообщает sportmedia.mk.

23-летний голкипер уже согласовал все детали контракта с актауским клубом. В то же время к нему проявляли интерес клубы из Сербии и Болгарии, но отмечается, что "Каспий" на данный момент является лучшим вариантом для перспективного вратаря.

Последний его клуб - "Работнички" из Скопье. При этом он поиграл за все юношеские и молодежную сборные своей страны.

Отметим, что предыдущий первый номер "Каспия" Марко Милошевич перешел в "Астану".