Казахстанский клуб подписал легионера из Европы

Актауский "Каспий" усилился 22-летним сербским нападающим Филипом Авричем. Об этом сообщает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Молодой форвард в прошлом сезоне выступал в составе клуба "Единство" на родине. Во втором дивизионе Сербии он провел 33 матча в розыгрыше 2022/23, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами.
Любопытно, что по данным Transfermarkt, Аврич только на этой неделе сменил клуб, подписав контракт с "Радом" из Белграда. Однако теперь сообщается о переходе футболиста в "Каспий".
Отметим, что актауский клуб станет первым зарубежным в карьере форварда. К текущему моменту "Каспий" занимает предпоследнее 13-е место в КПЛ-2023.
Загрузка матч-центра...
Реклама