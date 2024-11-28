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Казахстанский клуб подписал чемпиона Англии в составе "Челси"

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Казахстанский клуб подписал чемпиона Англии в составе "Челси" ©ФК "Шахтер"

Известный в прошлом чешский футболист Иржи Ярошик подписал соглашение с карагандинским "Шахтером", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "горняков".

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Известный в прошлом чешский футболист Иржи Ярошик подписал соглашение с карагандинским "Шахтером", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Ярошик вошел в тренерский штаб карагандинского клуба.

"Иржи Ярошик легендарный футболист - чемпион Англии в составе "Челси", чемпион России в составе ЦСКА, чемпион Шотландии в составе "Селтика", чемпион Чехии в составе "Спарты". Тренировал ФК "Спарта", ФК "Ружомберок", ФК "Теплице" и другие", - пишет пресс-служба "горняков".


Напомним, по итогам КПЛ-2024 "Шахтер" занял последнее, 13 место, досрочно вылетев в первую лигу чемпионата Казахстана, что, произошло впервые в истории карагандинского клуба.

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