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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанский клуб объявил о переходе игрока с опытом выступлений в Серии A

Казахстанский клуб объявил о переходе игрока с опытом выступлений в Серии A
©ПАОК

Костанайский "Тобол" объявил о трансфере украинского полузащитника Евгения Шахова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

32-летний новичок "Тобола" начал свою футбольную карьеру в академии родного "Днепра", присоединившись к команде в возрасте 15-ти лет. Через два года он заключил свой первый профессиональный контракт.

Шахов оставался в составе "Днепра" до 2016 года, проведя в общей сложности 127 матчей, забив 17 голов и сделал 13 ассистов. Затем он подписал трехлетний контракт с греческим клубом ПАОК, где провел более 100 матчей, став чемпионом и победителем Кубка Греции.

Летом 2019 года Шахов перешел в команду итальянской Серии А - "Лечче". В его активе 24 матча, один гол и три ассиста.

Он также представлял все юношеские сборные Украины и в 2014 году был вызван в национальную сборную страны.

В прошлом году Шахов выступал за клуб чемпионата Украины луганскую "Зарю" из Луганска.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 17 12 3 2 23-13 39
3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34
4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28
5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25
7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23
8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20
9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20
10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10
14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Футбольные трансферы КПЛ

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