Казахстанский клуб объявил о переходе игрока с опытом выступлений в Серии A

Костанайский "Тобол" объявил о трансфере украинского полузащитника Евгения Шахова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

32-летний новичок "Тобола" начал свою футбольную карьеру в академии родного "Днепра", присоединившись к команде в возрасте 15-ти лет. Через два года он заключил свой первый профессиональный контракт.

Шахов оставался в составе "Днепра" до 2016 года, проведя в общей сложности 127 матчей, забив 17 голов и сделал 13 ассистов. Затем он подписал трехлетний контракт с греческим клубом ПАОК, где провел более 100 матчей, став чемпионом и победителем Кубка Греции.

Летом 2019 года Шахов перешел в команду итальянской Серии А - "Лечче". В его активе 24 матча, один гол и три ассиста.

Он также представлял все юношеские сборные Украины и в 2014 году был вызван в национальную сборную страны.

В прошлом году Шахов выступал за клуб чемпионата Украины луганскую "Зарю" из Луганска.

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