Казахстанский клуб объявил об уходе сразу восьми футболистов

Петропавловский "Кызыл-Жар" сделал заявление об уходе ряда игроков, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
"Футбольный клуб "Кызыл-Жар" говорит спасибо и желает успехов в дальнейшем продолжении карьеры: Еркину Тапалову, Максиму Чиканчи, Юрию Бушману, Роману Степанову, Никите Наумову, Младену Веселиновичу, Пабло Подио и Дарко Булатовичу.
Игроки покинули клуб в связи с истечением сроков контрактов", - гласит официальное заявление.
Напомним, что в КПЛ-2023 петропавловцы заняли пятое место.
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