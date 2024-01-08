Казахстанский клуб объявил об уходе сразу четырех игроков

Сразу четыре футболиста покинули "Кызыл-Жар" в связи с истечением сроков контрактов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу петропавловского клуба.
Это Алдаир Адилов, Марат Шахметов, Лука Имнадзе и Иван Граф.
Отмечается, что каждый из них внес свой весомый вклад в удачное выступление команды в прошедшем сезоне.
Адилов провел три матча во всех турнирах и отметился одним ассистом.
Шахметов провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Имнадзе провел 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Граф провел 25 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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