Казахстанский клуб объявил об уходе сразу четырех игроков

Сразу четыре футболиста покинули "Кызыл-Жар" в связи с истечением сроков контрактов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу петропавловского клуба.

Это Алдаир Адилов, Марат Шахметов, Лука Имнадзе и Иван Граф.

Отмечается, что каждый из них внес свой весомый вклад в удачное выступление команды в прошедшем сезоне.

Адилов провел три матча во всех турнирах и отметился одним ассистом.

Шахметов провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Имнадзе провел 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Граф провел 25 матчей во всех турнирах и забил один гол.