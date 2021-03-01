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Казахстанский клуб обыграл четырехкратного чемпиона Кыргызстана

Исход матча решил один гол.

Казахстанский клуб обыграл четырехкратного чемпиона Кыргызстана
Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный клуб "Каспий" победил кыргызстанский "Алай" в контрольной игре в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Анталье и завершилась со счетом 1:0 в пользу актауского клуба. Победный гол забил Бекзат Кабылан.

"Алай" - четырехкратный чемпион своей страны (2013, 2015, 2016, 2017), тогда как "Каспий" предыдущий сезон завершил на десятом месте и сохранил прописку в КПЛ.

КПЛ-2021 стартует в марте, первый тур будет разбит на два дня, 14 марта "Каспий" сыграет с "Актобе". Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Каспий Футбол Межсезонье в КПЛ

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