Казахстанский футбольный клуб представил нового главного тренера

Павлодарский "Аксу" представил нового главного тренера команды, сообщают Vesti.kz. Им стал Вахид Масудов.

На этом посту он сменил Руслана Костышина, который покинул команду в конце апреля. Украинский специалист руководил командой с января прошлого года. Под его руководством павлодарцы в дебютном сезоне премьер-лиги финишировали на шестом месте. В текущем чемпионате они идут на предпоследней, 13-й строчке, набрав четыре очка в семи играх.

"Масудов имеет за плечами богатый тренерский опыт. Тренировал "Тараз", "Атырау", "Акжайык", "Кайрат", "Восток", "Ордабасы", "Локомотив", "Актобе", "Махтаарал" и сборную Казахстана. Также был у руля казахстанской "молодежки".

Последним местом работы специалиста был карагандинский "Шахтер" и юношеская сборная Казахстана U-19.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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