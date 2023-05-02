Казахстанский футбольный клуб представил нового главного тренера

Павлодарский "Аксу" представил нового главного тренера команды, сообщают Vesti.kz. Им стал Вахид Масудов.
На этом посту он сменил Руслана Костышина, который покинул команду в конце апреля. Украинский специалист руководил командой с января прошлого года. Под его руководством павлодарцы в дебютном сезоне премьер-лиги финишировали на шестом месте. В текущем чемпионате они идут на предпоследней, 13-й строчке, набрав четыре очка в семи играх.
"Масудов имеет за плечами богатый тренерский опыт. Тренировал "Тараз", "Атырау", "Акжайык", "Кайрат", "Восток", "Ордабасы", "Локомотив", "Актобе", "Махтаарал" и сборную Казахстана. Также был у руля казахстанской "молодежки".
Последним местом работы специалиста был карагандинский "Шахтер" и юношеская сборная Казахстана U-19.
Загрузка матч-центра...
Реклама