Казахстанский клуб официально решил судьбу главного тренера

Украинец Руслан Костышин официально покинул пост главного тренера "Аксу". Контракт расторгнут по соглашению сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба павлодарского клуба.
46-летний Костышин находился у руля команды с января прошлого года. Под его руководством павлодарцы в дебютном сезоне премьер-лиги финишировали на шестом месте. В текущем казахстанском чемпионате они идут на предпоследней, 13-й строчке, набрав четыре очка в семи играх.
Вместе с ним клуб покинули и его помощники - Виктор Ульяницкий, Владимир Аржанов и Андрей Федоренко.
Отмечается, что имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время.
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