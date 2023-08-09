Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на миллион

Актауский футбольный клуб "Каспий" оштрафован на миллион тенге. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам матча 17-го тура КПЛ с "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в систематическом зажжении пиротехнических средств (файера) в количестве 10 (дести) штук, нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, в бросании пластиковых бутылок фанатском секторе команды "Каспий", а также выходе на поле 4-5 болельщиков после окончания матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Каспий" наложить штраф в размере 200 МРП.

За неспортивное поведение врача ФК "Каспий", выразившееся выходе на футбольное поле и в толчке игрока команды ФК "Актобе" в грудь двумя руками, в соответствии с пунктом 3 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Каспий" наложить штраф в размере 100 МРП, по совокупности назначить окончательное наказание путем полного сложения наказаний и назначить окончательно штраф в размере 300 МРП (больше миллиона тенге). ФК "Каспий" оплатить штраф до 4 сентября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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