Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на миллион

Актауский футбольный клуб "Каспий" оштрафован на миллион тенге. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам матча 17-го тура КПЛ с "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ
"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в систематическом зажжении пиротехнических средств (файера) в количестве 10 (дести) штук, нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, в бросании пластиковых бутылок фанатском секторе команды "Каспий", а также выходе на поле 4-5 болельщиков после окончания матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Каспий" наложить штраф в размере 200 МРП.
За неспортивное поведение врача ФК "Каспий", выразившееся выходе на футбольное поле и в толчке игрока команды ФК "Актобе" в грудь двумя руками, в соответствии с пунктом 3 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Каспий" наложить штраф в размере 100 МРП, по совокупности назначить окончательное наказание путем полного сложения наказаний и назначить окончательно штраф в размере 300 МРП (больше миллиона тенге). ФК "Каспий" оплатить штраф до 4 сентября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
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