Казахстанский футболист определился со своим будущим после просмотра в "Монако"

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с казахстанским защитником Динмухамедом Кашкеном, сообщает пресс-служба "горняков".

Ранее в карьере 22-летнего игрока были выступления за юношескую команду мадридского "Атлетико" и другой испанский клуб "Касабланка". В Казахстане Динмухамед играл за столичную "Астану", талдыкорганский "Жетысу", кызылординский "Кайсар" и "Актобе".

На счету Димаша 11 матчей в футболке молодежной сборной Казахстана.

Напомним, ранее он проходил просмотр в "Монако" и даже отметился голом.