Казахстанский бизнесмен стал новым спонсором "Тобола"

Костанайский "Тобол" официально получил нового спонсора, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бизнесмен Алимжан Калдияров сообщил о выкупе доли клуба.
"Рад сообщить о завершении сделки по приобретению доли ФК "Тобол". На фото главный тренер Милич Чурчич, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, новый президент клуба Андрей Канчельскис в ходе обсуждений дальнейших планов", – написал Калдияров.
Отметим, что ранее "Тобол" в качестве директора официально представил экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса.
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