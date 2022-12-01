Казахстанские клубы проявляют интерес к бывшему тренеру сборной

Виктор Кумыков покинет пост главного тренера "Андижана" из Узбекистана, сообщает Championat.Asia.

По данным сайта, серьезный интерес к российскому специалисту проявляют клубы из Казахстана. Отмечается, что с большой долей вероятности, именно в КПЛ он и продолжит свою тренерскую карьеру.

Напомним, что в сезоне-2022 "Андижан" под руководством Кумыкова занял первое место в Про Лиге и вернулся в Суперлигу.

Также ранее сообщалось, что Кумыков будет назначен главным тренером кызылординского "Кайсара", который вернулся в КПЛ.

Напомним, что Кумыков уже работал в "Кайсаре" - с 2003 по 2004 год. Также он руководил такими казахстанскими командами, как "Шахтер", "Атырау", "Елимай", "Есиль" и "Ордабасы". Кроме того, являлся ассистентом главного тренера сборной Казахстан в 2014-15 годах, когда командой руководил Юрий Красножан.

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