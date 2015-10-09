Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В Казахстане отказались от футболистов известного агента из Барселоны

В Казахстане отказались от футболистов известного агента из Барселоны ©instagram.com/fcqyzyljar

Петропавловский "Кызылжар" планирует расстаться с несколькими африканскими легионерами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь идет о форварде Сенине Себаи, защитнике Абдул Азизе Туре и полузащитнике Мишеле Као. Все трое имеют гражданство Кот-д’Ивуара и являются клиентами агента Дмитрия Селюка, проживающего в Барселоне.

Добавим, что Селюк ранее работал с ивуарийцем Яя Туре, выступавшим в "Барселоне" и "Манчестер Сити".

31-летний Себаи забил шесть голов в 21 матче и имеет наивысшие шансы на то, чтобы остаться в "Кызылжаре". Что касается Туре и Као, то первый сыграл в КПЛ-2025 десять матчей, в то время как второй – лишь 37 минут в двух играх за весь сезон.

Четвертый клиент Дмитрия Селюка – вингер Нене Гбамбле также может получить шанс от главного тренера Милича Чурчича в новом сезоне.

Напомним, клуб из Петропавловска перешел в частное управление, а в руководстве произошли изменения.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

