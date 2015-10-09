В Казахстане отказались от футболистов известного агента из Барселоны

Петропавловский "Кызылжар" планирует расстаться с несколькими африканскими легионерами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь идет о форварде Сенине Себаи, защитнике Абдул Азизе Туре и полузащитнике Мишеле Као. Все трое имеют гражданство Кот-д’Ивуара и являются клиентами агента Дмитрия Селюка, проживающего в Барселоне.

Добавим, что Селюк ранее работал с ивуарийцем Яя Туре, выступавшим в "Барселоне" и "Манчестер Сити".

31-летний Себаи забил шесть голов в 21 матче и имеет наивысшие шансы на то, чтобы остаться в "Кызылжаре". Что касается Туре и Као, то первый сыграл в КПЛ-2025 десять матчей, в то время как второй – лишь 37 минут в двух играх за весь сезон.

Четвертый клиент Дмитрия Селюка – вингер Нене Гбамбле также может получить шанс от главного тренера Милича Чурчича в новом сезоне.

Напомним, клуб из Петропавловска перешел в частное управление, а в руководстве произошли изменения.