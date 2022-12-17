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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В Казахстане хотят построить крытый манеж и футбольную академию на 8 полей

В Казахстане хотят построить крытый манеж и футбольную академию на 8 полей
©ФК "Кайсар"

В Кызылорде собираются строить футбольную академию на 8 полей, а также крытый манеж. Об этом сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL".

Отмечается, что к весне 2023 года в планах начать строительство и новой футбольной арены, которая как раз и будет подвязана к академии, о чем пишется выше.

"Все бы ничего, но процент обещаний по строительству не всегда совпадает с реальными делами. Собираются строить многие, но немногие переходят к делу. Пара стадионов за 30 лет независимости - это чертовски мало, будем надеяться, что в Кызылорде решили не просто сотрясти воздух громкими словами, но и результатом отличиться", - пишет источник.

Отметим, что "Кайсар" в сезоне-2022 занял второе место в первой лиге Казахстана и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье кызылординскую команду принял российский тренер Виктор Кумыков, возглавлявший ее еще в период 2003-2004 годов.

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ

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