В Казахстане футбольный клуб выставили на торги. Известна цена

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" выставлен на торги: стартовая цена – 1,6 миллиарда тенге, сообщают Vesti.kz.

По информации Zakon.kz, тендер по передаче в доверительное управление на 5 лет с правом выкупа клуба состоится 23 января. Первоначальный взнос - 252 миллионов тенге. Отмечается, что приобрести клуб, по условиям тендера, возможно, даже если покупатель будет всего один.

В минувшем сезоне "Кайсар" занял шестое место в КПЛ. Клуб находится на балансе коммунального государственного учреждения "Управление экономики и финансов Кызылординской области".

"Продавать футбольные клубы - это нормальное явление, и в мире часто это происходит. Что касается Казахстана, то мы делаем первые шаги в этом деле. Нужно отдавать подобные объекты в конкурентоспособную среду. Социальные проекты, такие, как футбольные клубы, не приносят прибыли у нас. В Европе, например, приносят прибыль, так как там билеты продают по соответствующим ценам. У нас же на этот год цены еще не утвердили, но в 2023 году взрослый билет на футбол в Кызылорде стоил 500 тенге, детский – 200 тенге. А бюджет "Кайсара" - 1,2 млрд тенге. Поэтому пока нет самоокупаемости или какой -то прибыли", - сказал директор "Кайсара" Садык Мустафаев.

Добавим, что в 2020 году долю "Кайсара" на таких же условиях продавали в 2020 году. Тогда передаваемая процентная доля была оценена в 51 процент. Стартовая цена была 104 миллиона 223 тысяч тенге, а гарантийный взнос был чуть более 15 миллионов тенге.