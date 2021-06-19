"Кайсар" вдесятером обыграл "Каспий" в матче с шестью голами и покинул последнее место в КПЛ

"Каспий" уступил "Кайсару" в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Актау, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Первым успеха на 25-й минуте добился Кларенс Битанг. При этом спустя четыре минуты кызылординцы остались вдесятером из-за удаления Елжаса Алтынбекова.

После перерыва актаусцы чаще владели мячом и больше атаковали, стремясь отыграться и воспользоваться численным преимуществом. Надо сказать, что у них были весьма неплохие моменты, но подвела реализация. А вот "волки" бережно отнеслись к своим возможностям - дубль оформил Каролис Лаукжемис, забив на 74-й и 78-й минутах. А на 84-й минуте точным ударом отметился уже Думан Нарзилдаев.

Однако подопечные Владимира Никитенко не смогли одержать "сухую" победу, так как у актаусцев по голу забили Руслан Мингазов и Рамазан Каримов.

Победа позволила "Кайсару" набрать 11 очков и подняться с последнего, 14-го места на 13-е. "Каспий", имея 23 балла, расположился на пятой строчке.

В следующем туре, 23 июня, "Кайсар" дома примет "Тобол", а "Каспий" на выезде сыграет с "Кайратом".

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