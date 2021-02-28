"Кайсар" сообщил о продлении контрактов с вратарем и защитником

ФК "Кайсар" продлил контракты с 26-летним вратарем Марселем Исламкуловым и 31-летним защитником Ильясом Амирсеитовым, сообщает пресс-служба клуба. Оба играют за клуб уже несколько лет.
Так, Исламкулов выступает за "Кайсар" с 2016 года, при этом в КПЛ-2020 сыграл всего три матча.
Амирсеитов же играет за кызылординцев с 2017 года. В КПЛ-2020 сыграл 19 матчей. Также в его карьере такие команды как "Жетысу" и "Кайрат".
Фото: ФК "Кайсар"©
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