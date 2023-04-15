"Кайсар" приблизился к зоне лидеров после победы над "Жетысу"

"Кайсар" в выездном матче шестого тура КПЛ одержал победу над "Жетысу" (2:0) и ворвался в группу лидеров чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Результат кызылординцам принес дубль в исполнении белорусского полузащитника Дмитрия Бородина, он отличился в конце первого тайма, а во второй половине встречи реализовал пенальти.
Для "Кайсара" это третья победа в сезоне, команда Виктора Кумыкова набрала десять очков и теперь находится в верхней части турнирной таблицы. Такое же количество очков имеют "Актобе", "Тобол" и "Ордабасы", однако они еще не сыграли свои матчи шестого тура.
Напомним, что ранее "Каспий" минимально превзошел "Окжетпес" (2:1), а "Шахтер" разгромил "Мактаарал" (3:0).
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