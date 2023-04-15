"Кайсар" приблизился к зоне лидеров после победы над "Жетысу"

"Кайсар" в выездном матче шестого тура КПЛ одержал победу над "Жетысу" (2:0) и ворвался в группу лидеров чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Результат кызылординцам принес дубль в исполнении белорусского полузащитника Дмитрия Бородина, он отличился в конце первого тайма, а во второй половине встречи реализовал пенальти.

Для "Кайсара" это третья победа в сезоне, команда Виктора Кумыкова набрала десять очков и теперь находится в верхней части турнирной таблицы. Такое же количество очков имеют "Актобе", "Тобол" и "Ордабасы", однако они еще не сыграли свои матчи шестого тура.

Напомним, что ранее "Каспий" минимально превзошел "Окжетпес" (2:1), а "Шахтер" разгромил "Мактаарал" (3:0).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 5 5 0 0 7-1 15 2 Астана 5 4 0 1 8-5 12 3 Актобе 5 3 1 1 12-6 10 4 Ордабасы 5 3 1 1 10-5 10 5 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 6 Тобол 5 3 1 1 7-4 10 7 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 8 Кайрат 5 2 2 1 11-8 8 9 Атырау 5 2 1 2 5-8 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Аксу Пв 5 1 1 3 6-12 4 12 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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