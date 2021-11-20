"Кайсар" после вылета из КПЛ принял решение по руководству

Новым директором кызылординского "Кайсара" должен быть назначен известный в прошлом казахстанский футболист, тренер и функционер Болат Есмагамбетов. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
Ранее 53-летний Есмагамбетов уже занимал должность директора, а также главного тренера кызылординского клуба.
Прежний руководитель "Кайсара" Серик Досманбетов будет назначен спортивным директором, а экс-спортивный директор Талгат Сыздыков планирует курировать футбольный центр.
Напомним, по итогам КПЛ-2021 "Кайсар" вылетел в первую лигу.