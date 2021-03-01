"Кайсар" подписал воспитанника "Лиона"

Французский футболист сенегальского происхождения Усман Н'Диайе будет защищать цвета "Кайсара" до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба кызылординцев.

29-летний защитник является воспитанником "Лиона", но за основной состав команды так и не сыграл. Выступал за французский "Арль-Авиньон", турецкие "Османлыспор", "Генчлербирлиги", "Самсунспор", молдавский "Шериф".

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Отметим, что "Кайсар" в прошлом году стал седьмым в КПЛ. Новым главным тренером "волков" в это межсезонье стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев, сменивший 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с 2017 года.

Новый сезон в КПЛ стартует 13 марта, но "Кайсар" сыграет с "Таразом" 14-го числа. Более подробно с календарем игр можно ознакомиться здесь.

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