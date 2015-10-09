"Кайсар" подписал полузащитника из Бразилии

Кызылординский "Кайсар" официально сообщил о подписании контракта с бразильским полузащитником Микеасом Еваристо, передают Vesti.kz.

Последним клубом Еваристо была "Баия", представляющая высший дивизион чемпионата Бразилии. Ранее хавбек также выступал за "Итуано" и "Америку Минейро", где получил необходимый опыт на профессиональном уровне.

Бразилец преимущественно действует в центре поля, выполняя функции связующего звена между обороной и атакой. Он отличается работоспособностью, хорошим видением поля и умением поддерживать темп игры команды.

В минувшем сезоне Еваристо провёл 39 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

