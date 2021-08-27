"Кайсар" подписал африканского футболиста с опытом игры в Европе

Форвард из Бурунди Бонфиль-Калеб Бименьимана перешел в "Кайсар". Об этом сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

Детали контракта не разглашаются, тогда как легионер будет играть в новой команде под номером 23.

Бименьимана успел поиграть за такие клубы, как РФШ (Латвия), "Атлантас" (Литва), "Погронье" (Словакия).

В своем активе 23-летний нападающий имеет 13 матчей за сборную Бурунди.

Отметим, что "Кайсар" после 19 туров занимает предпоследнее, 13-е место в таблице КПЛ, набрав 15 очков.

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