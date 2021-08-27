 Nq2HxKSpHtEBukb0LeWhCqtVVW5fIuXCMnYsIJU3
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Кайсар" подписал африканского футболиста с опытом игры в Европе

"Кайсар" подписал африканского футболиста с опытом игры в Европе
©instagram.com/fckaysar_official/
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Форвард из Бурунди Бонфиль-Калеб Бименьимана перешел в "Кайсар". Об этом сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

Детали контракта не разглашаются, тогда как легионер будет играть в новой команде под номером 23.

Бименьимана успел поиграть за такие клубы, как РФШ (Латвия), "Атлантас" (Литва), "Погронье" (Словакия).

В своем активе 23-летний нападающий имеет 13 матчей за сборную Бурунди.

Отметим, что "Кайсар" после 19 туров занимает предпоследнее, 13-е место в таблице КПЛ, набрав 15 очков.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Кайсар ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:00
Футбол
"Нужно серьезно подготовиться". Тренер "Карабаха" оценил группу с "Кайратом" в Лиге конференций "Нужно серьезно подготовиться". Тренер "Карабаха" оценил группу с "Кайратом" в Лиге конференций
Вчера , 22:37
Футбол
"Кайсар" подписал африканского футболиста с опытом игры в Европе "Кайсар" подписал африканского футболиста с опытом игры в Европе
Вчера , 19:50
Футбол
Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций
Вчера , 18:22
Футбол
Разгромивший "Кайрат" клуб узнал соперников по группе Лиги Европы Разгромивший "Кайрат" клуб узнал соперников по группе Лиги Европы
Вчера , 18:01
Футбол
Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций
Вчера , 13:55
Футбол
"Актобе" объявил о переходе бывшего форварда "Шахтера" "Актобе" объявил о переходе бывшего форварда "Шахтера"
Вчера , 01:20
Футбол
"Шахтер" потерпел фиаско в Израиле и остался без группы Лиги конференций "Шахтер" потерпел фиаско в Израиле и остался без группы Лиги конференций
Вчера , 00:17
Футбол
В УЕФА отреагировали на выход Вагнера Лава в группу Лиги конференций в составе "Кайрата" В УЕФА отреагировали на выход Вагнера Лава в группу Лиги конференций в составе "Кайрата"
26 августа, 23:48
Футбол
"Актобе" объявил о контракте с воспитанником киевского "Динамо" "Актобе" объявил о контракте с воспитанником киевского "Динамо"
26 августа, 21:49
Футбол
"Кайрат" обыграл "Фолу" во втором матче и впервые в истории вышел в группу еврокубков "Кайрат" обыграл "Фолу" во втором матче и впервые в истории вышел в группу еврокубков
26 августа, 19:55
Футбол
"Кызыл-Жар" разгромил "Ордабасы" в матче с удалением Смакова и вышел на четвертое место в КПЛ "Кызыл-Жар" разгромил "Ордабасы" в матче с удалением Смакова и вышел на четвертое место в КПЛ
26 августа, 18:57
Футбол
"Кайрат" назвал стартовый состав на ответный матч за выход в группу Лиги конференций "Кайрат" назвал стартовый состав на ответный матч за выход в группу Лиги конференций
26 августа, 17:56
Футбол
"Удивительно, что еще позволяют играть на "синтетике". Тренер "Маккаби" - о противостоянии с "Шахтером" в ЛК "Удивительно, что еще позволяют играть на "синтетике". Тренер "Маккаби" - о противостоянии с "Шахтером" в ЛК
26 августа, 17:16
Футбол
"Тараз" объявил о трансфере португальского футболиста "Тараз" объявил о трансфере португальского футболиста
26 августа, 16:11
Футбол
Клуб КПЛ подписал экс-футболиста сборной Ганы Клуб КПЛ подписал экс-футболиста сборной Ганы
26 августа, 12:52
Футбол
"Жаль, что не в России". Рабинер высказался о возвращении Бердыева в "Кайрат" "Жаль, что не в России". Рабинер высказался о возвращении Бердыева в "Кайрат"
26 августа, 12:34
Футбол
Сегодня матч первого тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар". Сделали на него прогноз? Сегодня матч первого тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар". Сделали на него прогноз?
26 августа, 10:55
Футбол
"Завидую футболистам "Кайрата". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил назначение Бердыева "Завидую футболистам "Кайрата". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил назначение Бердыева
25 августа, 23:56
Футбол
Внедрить новую схему и улучшить дисциплину. С каким построением "Кайрат" будет играть при Бердыеве Внедрить новую схему и улучшить дисциплину. С каким построением "Кайрат" будет играть при Бердыеве
25 августа, 23:21
Футбол
"Кайрат" поздравил Курбана Бердыева с днем рождения "Кайрат" поздравил Курбана Бердыева с днем рождения
25 августа, 17:15
Футбол
Обыграл "Барселону", затащил Покатилова в РПЛ и танцевал в раздевалке. Что известно о новом главном тренере "Кайрата" Обыграл "Барселону", затащил Покатилова в РПЛ и танцевал в раздевалке. Что известно о новом главном тренере "Кайрата"
25 августа, 15:01
Футбол
Клуб экс-тренера "Кайрата" во второй раз обратился по трансферу лидера "Астаны" Клуб экс-тренера "Кайрата" во второй раз обратился по трансферу лидера "Астаны"
25 августа, 13:07
Футбол
"Кайрат" сделал заявление по ответному матчу с "Фолой" в Лиге конференций "Кайрат" сделал заявление по ответному матчу с "Фолой" в Лиге конференций
25 августа, 12:28
Футбол
"Кайрат" обратился к Бердыеву после назначения "Кайрат" обратился к Бердыеву после назначения
25 августа, 12:10
Футбол
Один шаг до еврокубковой осени. Превью к матчу "Кайрат" - "Фола" в Лиге конференций Один шаг до еврокубковой осени. Превью к матчу "Кайрат" - "Фола" в Лиге конференций
25 августа, 11:50
Футбол
"Полагаю, что не просто так". Лория - о несостоявшихся трансферах в "Астану" "Полагаю, что не просто так". Лория - о несостоявшихся трансферах в "Астану"
25 августа, 09:53
Футбол
Бывший гендиректор "Астаны" раскрыл причины сорвавшегося трансфера Барсегяна в европейский клуб Бывший гендиректор "Астаны" раскрыл причины сорвавшегося трансфера Барсегяна в европейский клуб
25 августа, 08:55
Футбол
"Возвращение легенды". В России отреагировали на назначение Бердыева главным тренером "Кайрата" "Возвращение легенды". В России отреагировали на назначение Бердыева главным тренером "Кайрата"
25 августа, 01:07
Футбол
В "Кайрате" рассказали о зарплате Бердыева, целях на сезон и новых трансферах В "Кайрате" рассказали о зарплате Бердыева, целях на сезон и новых трансферах
24 августа, 23:36
Футбол
"К футболистам будут серьезные требования". Казахстанский специалист оценил назначение Бердыева в "Кайрат" "К футболистам будут серьезные требования". Казахстанский специалист оценил назначение Бердыева в "Кайрат"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus