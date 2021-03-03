"Кайсар" объявил о трансфере экс-вратаря российской "молодежки" и кандидата в сборную Казахстана

Состав "Кайсара" официально пополнили два новых футболиста - российский вратарь Артем Леонов и казахстанский защитник Бекзат Шадманов. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Последним клубом 26-летнего Леонова был "Минск". В Беларуси еще играл за столичное "Торпедо". Также выступал за российские команды "СКА-Хабаровск", "Крылья Советов", "Мордовия", "Уфа", "Краснодар-2", "Академия Тольятти". В разное время вызывался в юношеские и молодежную сборные России.

23-летний Шадманов ранее выступал лишь за родной клуб "Тараз", был игроком юношеской и молодежной сборных Казахстана. За национальную команду сыграл один матч.

Напомним, что в прошлом сезоне "Кайсар" стал седьмым в КПЛ и дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4). В межсезонье команду возглавил казахстанец Султан Абильдаев.

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