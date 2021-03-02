"Кайсар" объявил о подписании нападающего сборной Литвы

Кызылординский "Кайсар" объявил о подписании 28-летнего нападающего сборной Литвы Каролиса Лаукжемиса, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Ранее выступал за литовские "Атлантас", "Гранитас", "Судуву", хорватскую "Истру 1961", словенский "Табор" и мальтийский "Хибернианс".
На клубном уровне нападающий сыграл 200 матчей и забил 45 голов.
В прошлом году Лаукжемис сыграл за сборную Литвы в Лиге Наций сезона-2020/21 против Беларуси (2:2).
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