"Кайсар" и "Жетысу" повторили антирекорд по вылетам из КПЛ

Футбольные клубы "Кайсар" и "Жетысу" покидают премьер-лигу в шестой раз и повторяют антирекорд высшего дивизиона, сообщает KazFootball.kz.
Ранее КПЛ по шесть раз покидали уральский "Акжайык" и кокшетауский "Окжетпес".
"Кайсар" покидал премьер-лигу по итогам сезонов 1993, 2004, 2009, 2012, 2015 и 2021 годов. "Жетысу" вылетал в 1993, 1996, 2001, 2005, 2016 и 2021 годах.
Больше всех покидали премьер-лигу с 1992 по 2021 год:
1-4. "Акжайык" - шесть вылетов
1-4. "Окжетпес" - шесть
1-4. "Кайсар" - шесть
1-4. "Жетысу" - шесть
5-7. "Экибастуз" - три
5-7. "Каспий" - три
5-7. "Тараз" - три