В "Кайрате" раскрывают "казахского Холанда": он вытеснил Шушеначева и заинтересовал "Локомотив"

В "Кайрате" продолжается интеграция молодых казахстанских игроков в состав и одним из самых интересных новых талантов можно назвать Яна Труфанова. КорреспондентVesti.kz рассказывает, как форвард получил прозвище "казахский Холанд" зарубежом, кого он вытеснил из состава алматинского клуба и кто из РПЛ обратил на него внимание.
На старте сезона Труфанов не появлялся в составе "Кайрата", причем его не было даже в молодежной команде. Этот факт сильно удивлял бывшего тренера юношеской сборной Казахстана Вахида Масудова. Опытный специалист отмечал, что именно у Труфанова есть задатки заиграть в основе и он один из самых видных игроков своего поколения.
Впервые Ян заставил заговорить о себе в феврале 2021 года. На "Кубке Развития" в Минске юноша забил пять голов, в частности, оформил хет-трик в ворота сборной Молдовы. Достаточно внушительные габариты для такого возраста и умелая игра в штрафной очаровала местных белорусских комментаторов, которые назвали Труфанова "казахским Холандом" (сравнили с нападающим "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлингом Холандом). В том же, 2021 году Труфанов начал привлекаться к матчам "Кайрат-Жастар" в первой лиге и настрелял четыре гола в шести играх.
На заметном международном уровне Яну также удалось проявить себя. В юношеской Лиге чемпионов за "Кайрат" он забивал словацкой "Жилине", а за сборную Казахстана U-19 поражал ворота Шотландии.
В то же время, у Яна проглядывались проблемы с контролем эмоций. За юношескую сборную он удалялся в матче с Азербайджаном (получил красную на 29-й минуте), примерно тоже самое случилось и в матче за "Кайрат" в юношеской ЛЧ - удаление на 33-й минуте.
По слухам, зимой этого года Труфанов был в списках московского "Локомотива", но, вероятно, игрока лишь предлагали клубам РПЛ, но без какой-либо конкретики с обратной стороны.
В мае форвард впервые оказался в заявке "Кайрата", в матче 10-го тура он вышел на замену с "Кайсаром" и затем уже не выпадал из обоймы. Труфанов отыграл шесть матчей подряд в КПЛ, плюс еще одну игру в Кубке с "Атырау". На данный момент Ян суммарно провел 167 минут в официальных турнирах этого сезона, у него на счету три гола. Весьма неплохая средняя результативность для 19-летнего игрока.
На данный момент самый важный матч Труфанова в "Кайрате" - недавний с "Окжетпесом". Ян впервые вышел в основе, в то время как в запасе остался более опытный и статусный Артур Шушеначев. Форвард забил победный и очень породистый гол, которые показал грани его способностей.
Безусловно, столь же ярко стартовавших казахстанских нападающих было немало, поэтому пока рано говорить, что Труфанов это новая молодая звезда. Но совокупность качеств у Яна действительно впечатляющая. Антропометрия, скорость, сканирование пространства в штрафной, игра головой, спортивная наглость - все эти скиллы при дальнейшей работе и прогрессе могут вывести Труфанова на уровень национальной сборной Казахстана. Но для начала он должен закрепиться в "Кайрате" и показать стабильность на дистанции в КПЛ.
Фото: ФК "Кайрат"©, КФФ©
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