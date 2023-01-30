В "Кайрате" отреагировали на трансфер воспитанника "Барселоны" в РПЛ

Пресс-атташе "Кайрата" Арман Джаксыгулов прокомментировал "СЭ" новость о возможном переходе защитника команды Маки Баньяка в "Нижний Новгород", передает корреспондент Vesti.kz.

"Следите за информацией клуба на официальных ресурсах. Находится ли Баньяк в расположении "Кайрата"? Нет, он не находится в расположении команды сейчас", - сказал Джаксыгулов.

Ранее сообщалось, что 27-летний камерунский футболист перейдет в "Нижний Новгород" на правах аренды до конца сезона-2022/23.

Контракт легионера с алматинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро. По данным источника, летом 2021-го он переходил из белградского "Партизана" в состав "желто-черных" за полмиллиона евро.

Баньяк - воспитанник "Барселоны", в системе каталонского клуба находился в период 2012-2016 годов. В его карьере значатся такие клубы, как словенская "Олимпия" (Любляна), австрийская "Адмира Ваккер", испанский "Реал Сарагоса". За сборную Камеруна сыграл четыре матча.

"Нижний Новгород" идет на 12-м месте в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 17 матчах. Чемпионат России возобновится в марте, 4-го числа нижегородский клуб в гостях сыграет с "Зенитом".

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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