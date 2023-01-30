В "Кайрате" отреагировали на трансфер воспитанника "Барселоны" в РПЛ

Пресс-атташе "Кайрата" Арман Джаксыгулов прокомментировал "СЭ" новость о возможном переходе защитника команды Маки Баньяка в "Нижний Новгород", передает корреспондент Vesti.kz.
"Следите за информацией клуба на официальных ресурсах. Находится ли Баньяк в расположении "Кайрата"? Нет, он не находится в расположении команды сейчас", - сказал Джаксыгулов.
Ранее сообщалось, что 27-летний камерунский футболист перейдет в "Нижний Новгород" на правах аренды до конца сезона-2022/23.
Контракт легионера с алматинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро. По данным источника, летом 2021-го он переходил из белградского "Партизана" в состав "желто-черных" за полмиллиона евро.
Баньяк - воспитанник "Барселоны", в системе каталонского клуба находился в период 2012-2016 годов. В его карьере значатся такие клубы, как словенская "Олимпия" (Любляна), австрийская "Адмира Ваккер", испанский "Реал Сарагоса". За сборную Камеруна сыграл четыре матча.
"Нижний Новгород" идет на 12-м месте в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 17 матчах. Чемпионат России возобновится в марте, 4-го числа нижегородский клуб в гостях сыграет с "Зенитом".
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