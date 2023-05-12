В "Кайрате" уже есть замена Алыкулову: сверкнул в "Мактаарале" и заинтересовал клуб РПЛ

Уход Гулжигита Алыкулова из "Кайрата" стал логичным решением для обеих сторон, но команда Кирилла Кекера так или иначе потеряла боевую единицу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто способен заменить вингера сборной Кыргызстана - это 20-летний Галымжан Кенжебек.

О Кенжебеке мы говорим уже не в первый раз, но сейчас его фигура особенно актуальна. Юный уроженец Тараза по своим характеристикам напоминает как раз Алыкулова, но в потенциале он может даже превзойти коллегу.

Галымжан уже несколько лет находится в системе "Кайрата", на уровне юношей его считают едва ли главным талантом своего возраста. В прошлом году игрок удачно съездил в аренду в "Мактаарал", там он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и оформил две голевые передачи.

Зимой Кенжебек вернулся в "Кайрат", но едва не ушел вновь. Игрок получил предложение от российского "Краснодара", правда есть два важных нюанса - это была молодежная команда "быков" и пригашали казахстанца лишь на просмотр. Тем не менее, он согласился, провел несколько товарищеских матчей, но до контракта дело не дошло. По словам генерального директора "Кайрата" Аскара Есимова "Краснодар" продолжит наблюдать за Кенжебеком и если возникнет интерес, они обратятся.

В этот сезон техничный вингер вошел как игрок ротации. Пока его выходы на поле ограничиваются 15-20 минутами. В эти отрезки Кенжебек старается быть активным и не боится обострять, однако мастерства и хладнокровия ему пока не достает. После одного из матчей главный тренер кайратовцев Кирилл Кекер сказал о Галымжане следующее:

"Он это один из талантов академии, мы все это знаем. Однако, ему очень много нужно работать над собой. Есть вещи, особенно в фазе против мяча, которые не устраивают тренерский штаб. Он не получает то игровое время, которое он хочет. Есть много других разных проблем. Он учится быть профессиональным футболистом. Это сложный и длительный процесс. Он должен понять, что работа над собой – это самое главное".

Кстати, о некоторых пробелах по части профессионализма Галымжана говорил не только Кекер. Тоже самое отмечал Талгат Байсуфинов, когда работал с ним в "Мактаарале". Бывший тренер юношеской сборной Алмас Кулшинбаев тоже косвенно намекал на проблемы в этом плане, характеризуя Кенжебека как "своеобразного парня".

При этом, все признают безусловный талант Галымжана, а тот же Кулшинбаев говорил, что его дриблинг даже более эффективный, чем у Алыкулова.

Сейчас перед Кенжебеком возникают большие перспективы - минус прямой конкурент по позиции и выше шансы на игровое время как минимум до открытия летнего трансферного окна. На уровне КПЛ игрок уже показал себя, да, эпизодически, но все-таки и окружение у него было иное, ведь он играл в "Мактаарале", а не в "Кайрате".

Фото: ©ФК "Кайрат"

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