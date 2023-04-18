"Кайрат" заработал на трансфере своего воспитанника

Стала известна сумма трансфера нападающего алматинского "Кайрата" Айбара Абдуллы в карагандинский "Шахтер", сообщают Vesti.kz.
По информации Transfermarkt.de, "Шахтер" заплатил "Кайрату" за игрока 50 000 евро. При этом трансферная стоимость Абдуллы составляет 100 000 евро.
21-летний Абдулла является воспитанником "Кайрата". За основную команду алматинского клуба он сыграл 12 матчей во всех турнирах. Также он выступал за "Кайрат-Москва", в составе которого провел 21 матч и забил четыре гола.
В текущем сезоне КПЛ нападающий отыграл в двух матчах за алматинский клуб, но результативными действиями не отметился.
"Кайрат" после шести туров с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Шахтер" (4) идет десятым.
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