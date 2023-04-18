"Кайрат" заработал на трансфере своего воспитанника

Стала известна сумма трансфера нападающего алматинского "Кайрата" Айбара Абдуллы в карагандинский "Шахтер", сообщают Vesti.kz.

По информации Transfermarkt.de, "Шахтер" заплатил "Кайрату" за игрока 50 000 евро. При этом трансферная стоимость Абдуллы составляет 100 000 евро.

21-летний Абдулла является воспитанником "Кайрата". За основную команду алматинского клуба он сыграл 12 матчей во всех турнирах. Также он выступал за "Кайрат-Москва", в составе которого провел 21 матч и забил четыре гола.

В текущем сезоне КПЛ нападающий отыграл в двух матчах за алматинский клуб, но результативными действиями не отметился.

"Кайрат" после шести туров с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Шахтер" (4) идет десятым.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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