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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" выступил с сообщением о своем лидере

"Кайрат" выступил с сообщением о своем лидере
©fckairat.com

Защитник "Кайрата" Офри Арад попал в окончательный список сборной Израиля по футболу на стыковые матчи Евро-2024, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

21 марта в Будапеште Израиль сыграет с Исландией в рамках полуфинала Лиги нацией, а в случае успеха встретится в финале (26 марта) с сильнейшим в паре Босния - Украина.

Офри Арад выступает за "Кайрат" с 2023 года. В прошлом сезоне провел за алматинцев 27 матчей во всех турнирах и стал автором одной голевой передачи.

Напомним, что 21-го числа также сыграет сборная Казахстана против Греции в Афинах. Если подопечным Магомеда Адиева улыбнется удача, то в финале их будет ждать победитель пары Грузия - Люксембург.

Победители финалов выйдут в основную стадию чемпионата Европы.  

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Чемпионат Европы по футболу Лига наций Израиль

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