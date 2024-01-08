"Кайрат" вернет Жукова? Стала известна позиция клуба

В нынешнее межсезонье имя Георгия Жукова связывали с возможным возвращением в чемпионат Казахстана и, в частности, в "Кайрат". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, есть ли вероятность такого трансфера.

По данным различных источников, Жуков покинул "Цанчжоу", но в то же время Transfermarkt утверждает, что у игрока есть действующий контракт до конца 2024 года. При этом сам хавбек признавался, что в Китае у него очень приличные финансовые условия.

"Кайрат", возможно, и хотел бы пригласить Жукова, но игрок не вписывается в экономические рамки клубной политики. Во многом из-за этого алматинцы не могут подписать игроков уровня сборной Казахстана: в клубе считают запросы местных футболистов завышенными и неоправданными.

Поэтому трансферы именитых казахстанских игроков в "Кайрат" на данный момент практически исключены. При этом "желто-черные" с высокой вероятностью подпишут еще одного новичка (легионера или игрока из ЕАЭС), поскольку в ближайшее время клуб за определенную компенсацию должен покинуть российский хавбек Антон Крачковский.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "Кайрат" подписал контракты с грузинскими легионерами Лукой Гадрани и Георги Зария, а также с бразильцем Элдером Сантаной.

Жуков выступал за "Кайрат" три сезона, провел 69 матчей и забил пять мячей в период 2017-2019 годов. В КПЛ также выступал за "Астану".