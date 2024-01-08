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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" вернет Жукова? Стала известна позиция клуба

"Кайрат" вернет Жукова? Стала известна позиция клуба
©CSL

В нынешнее межсезонье имя Георгия Жукова связывали с возможным возвращением в чемпионат Казахстана и, в частности, в "Кайрат". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, есть ли вероятность такого трансфера. 

По данным различных источников, Жуков покинул "Цанчжоу", но в то же время Transfermarkt утверждает, что у игрока есть действующий контракт до конца 2024 года. При этом сам хавбек признавался, что в Китае у него  очень приличные финансовые условия.

"Кайрат", возможно, и хотел бы пригласить Жукова, но игрок не вписывается в экономические рамки клубной политики. Во многом из-за этого алматинцы не могут подписать игроков уровня сборной Казахстана: в клубе считают запросы местных футболистов завышенными и неоправданными.

Поэтому трансферы именитых казахстанских игроков в "Кайрат" на данный момент практически исключены. При этом "желто-черные" с высокой вероятностью подпишут еще одного новичка (легионера или игрока из ЕАЭС), поскольку в ближайшее время клуб за определенную компенсацию должен покинуть российский хавбек Антон Крачковский

Напомним, что в зимнее трансферное окно "Кайрат" подписал контракты с грузинскими легионерами Лукой Гадрани и Георги Зария, а также с бразильцем Элдером Сантаной.

Жуков выступал за "Кайрат" три сезона, провел 69 матчей и забил пять мячей в период 2017-2019 годов. В КПЛ также выступал за "Астану".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Жуков Георгий

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