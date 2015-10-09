"Кайрат" ведёт борьбу за полузащитника "Бенфики" и европейской сборной

"Кайрат" после ухода израильского полузащитника Дана Глейзера намерен восполнить эту потерю другим легионером. Одним из основных кандидатов на эту роль является игрок молодежного состава "Бенфики" Томас Круз. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает о ситуации.

Нельзя сказать, что продажа Глейзера состоялось неожиданно, хавбек мог покинуть "Кайрат" еще зимой, поэтому алматинцы уже тогда начали подыскивать ему замену. Но сейчас алматинцам так или иначе предстоит работать оперативно, ведь желательно заявить новичка уже ко второму раунду квалификации ЛЧ.

В европейских СМИ сообщают, что "Кайрат" ведет борьбу за капитана молодежной команды "Бенфики" Томаса Круза. На него также претендует румынское "Динамо". Оба клуба предлагают в районе 500 тысяч евро. При этом, у "Бенфики" останется процент в случаи дальнейшей перепродажи игрока.

Крузу 21 год и у него довольно необычный футбольный путь. Он родился в Порту, занимался в академии местного клуба, затем уехал в Люксембург, а еще чуть позже в немецкий "Ганновер". В 2024-м Круз вернулся в Португалию, но уже в "Бенфику".

В сезоне 2025/26 Круз являлся капитаном "Бенфики Б" и отыграл 26 матчей во втором португальском дивизионе. При этом, Томас довольно быстро понял, что до португальской сборной ему вряд ли дотянутся (на юношеском уровне его не вызывали) и принял приглашение играть за команду Люксембурга.

Сейчас у хавбека уже 16 официальных матчей за сборную Люксембурга. Судя по данным, профиль Круза это типичный шестой номер, полузащитник оборонительного плана, который подчищает за партнерами и выполнят много работы без мяча.

В последние годы интеграция португальцев в "Кайрате" проходит очень легко и эффективно. Прежде всего, об этом говорят примеры левого защитника Луиша Маты и нападающего Жоржиньо. Они наверняка помогут Крузу в адаптации, если тот все-таки подпишет контракт с "Кайратом".

Потенциальное подписание Круза, конечно, станет очередным сигналом для казахстанских полузащитников "Кайрата" - Дамира Касабулата, Адилета Садыбекова и Олжаса Байбека. Им предстоит конкурировать с очередным легионером и вырывать свое игровое время.

Фото: instagram.com/benficacampus©, instagram.com/flf.lu©

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