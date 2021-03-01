"Кайрат" столкнулся со сложностями при трансфере новичка

Новичок "Кайрата" Хосе Канте Мартинес не поможет алматинскому клубу в Суперкубке, передает телеграм-канал "Тень отца Гурмана". Пока его нет даже в заявке на сезон, опубликованной на сайте ПФЛК.

В полуфинале турнира против "Тобола" гвинейский форвард точно не сыграет. Дело в том, что Мартинес до сих пор находится в Турции, куда прибыл на сборы "Кайрата" 25 февраля. Он не может попасть в Казахстан из-за трудностей, возникших с оформлением рабочей визы в условиях пандемии.

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Напомним, Мартинес родился в Испании, с 2016 года защищает цвета сборной Гвинеи. Ранее он расторг контракт с варшавской "Легией", за которую отыграл 2,5 года и стал чемпионом в ее составе в сезоне-2019/20. В чемпионате Польши также играл за "Вислу" (Плоцк), "Гурник". Кроме того, выступал за испанские "Прат", "Химнастик" и кипрский АЕК.

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