"Кайрат", ставший бронзовым призером КПЛ-2021, повторил достижение "Тобола"

"Кайрат", ставший бронзовым призером Olimbet-чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, повторил достижение "Тобола" 17-летней давности. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Алматинцы в текущем сезоне сложили с себя чемпионские полномочия, досрочно обеспечив себе бронзовые награды. За тур до окончания КПЛ-2021 команда Курбана Бердыева набрала 50 очков. "Кайрат" на восемь баллов отстает от лидирующего "Тобола" и на шесть от "Астаны". В минувшее воскресенье "желто-черные" одолели столичный клуб со счетом 1:0.

Любопытно, что в этом сезоне "Кайрат" не проиграл никому из клубов, которые расположились выше. Помимо победы над "Астаной", алматинцы сыграли вничью на выезде со столичным клубом - 1:1. С "Тоболом" они дважды с одинаковым счетом разошлись ничейными результатами - 2:2.

В истории выступлений бронзовых призеров в чемпионатах Казахстана такое было зафиксировано лишь один раз. В сезоне-2004 "Тобол" не проиграл чемпиону и обладателю серебра.

Тогда костанайцы набрали 77 очков, финишировав за "Кайратом", который с 83 баллами впервые за 12 лет стал чемпионом Казахстана, и "Иртышом", набравшим 79 баллов. В обоих поединках с алматинцами костанайцы сыграли вничью – 2:2 на выезде и 3:3 на своем поле.

Павлодарцев "Тобол" одолел на выезде со счетом 2:1 и сыграл вничью 0:0 в домашнем поединке.

В 2006 году "Тобол", финишировавший на третьем месте, был близок к повторению данного достижения и даже мог превзойти его, победив во всех противостояниях с другими призерами КПЛ. Костанайцы дважды оказались сильнее столичного "Жениса", ставшего чемпионом Казахстана (1:0 и 2:0). Также они обыграли обладателя серебра "Актобе" 2:1, но из-за поражения западно-казахстанцам в другом матче (1:2) они не сумели повторить свое достижение.

Напомним, в заключительном туре КПЛ-2021 "Кайрат" сыграет на выезде с "Жетысу". Судьба золотых медалей будет определяться в матче "Акжайык" - "Тобол". "Астана", которая встречается на своем поле с "Тураном", будет желать успехов уральцам. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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