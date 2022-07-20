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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" стартует в Лиге конференций с гигантскими потерями и новой молодежью

"Кайрат" стартует в Лиге конференций с гигантскими потерями и новой молодежью
©ФК "Кайрат"

В предыдущих нескольких сезонах на "Кайрат" всегда возлагали особые надежды в еврокубках, и чаще он их не оправдывал. Теперь в клубе изменились обстоятельства и требования к ним объективно не могут быть прежними. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каком состоянии алматинцы подходят к играм с венгерской "Кишвардой" в квалификации Лиги конференций

Стиль игры

После оборонительной системы игры, которую использовал Курбан Бердыев, "Кайрат" при Кирилле Кекере перешел на более атакующую модель, в частности, отойдя от схемы в три центральных защитника. 

С точки зрения атаки, команда стала выглядеть острее и вариативнее. При этом после возвращения в строй Маки Баньяка дуэт камерунца в центре обороны с Виктором Васиным представляется достаточно квалифицированным и опытным для еврокубковых игр. 

Ромб в полузащите постоянно меняется по наполнению, но для нынешнего подбора полузащитников такое сочетание вполне органично. В целом именно центральная ось является для "Кайрата" самой важной, в то время как фланги имеют второстепенную роль. Крайние защитники у "Кайрата" сейчас не столь эффективны в подключениях, а позиции вингеров просто не предусмотрены (вновь не все ладно у Гулжигита Алыкулова). 

Результаты  

Кекер изменил не только содержание игры, но и стабилизировал результаты. В пяти матчах под его руководством команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Отличная серия и преображение. 

Сложно сказать, насколько "Кишварда" отличается по классу от последних соперников "Кайрата" на внутренней арене, но все же победы придают уверенности, и они точно добавляют больше шансов. Тем более что "Кайрат" добывал их, как правило, уверенно (три матча на ноль).  

Трансферы 

А вот тут все скупо и предельно ограничено. "Кайрат" понес и может еще понести значительные кадровые потери. За один месяц команда лишилась сразу двух капитанов, которые формировали игру в середине поля - Яцека Гуральски и Рикарду Алвеша. Возможно, массовый исход легионеров на этом еще не завершен. 

К чести Кекера, он стойко и уверенно воспринимает эти потери, добавляя, что команда способна справиться с такими обстоятельствами. 

"Кайрат" вообще не выходил на трансферный рынок, заполнив дыры в обойме игроками из своей структуры. Пока самым ярким из них стал опорник Адилет Садыбеков. Команде так нужен был игрок в центр поля, и молодой казахстанец ярко ворвался в основу, забив два мяча в стартовых матчах Кубка Казахстана. 

В итоге вместо еще недавнего сочетания из дорогостоящих легионеров Гуральски - Алвеш - Косович в "Кайрате" игрой в центре поля теперь будут управлять свои воспитанники - Садыбеков, Буранчиев и Ульшин. 

Ожидание 

За последние десять лет у "Кайрата" никогда не было столь молодого и неопытного в международном плане состава. Да, есть опытные и мастеровитые игроки вроде Васина, Баньяка, Канте и Жоао Пауло, но теперь костяк составляют как раз воспитанники. 

С одной стороны, это уникальная ситуация и в ней есть плюсы. У "Кайрата" лучшая академия в стране и теперь плоды ее работы будут проверены на европейском уровне. Даже самые скромные участники Казахстана в еврокубках не обходились столь малым количеством иностранцев, и для "Кайрата" это в какой-то степени будет элементом гордости. 

В то же время "Кайрат" - один из флагманов клубного казахстанского футбола, и держать марку так или иначе необходимо. Шансы на проход в противостоянии с "Кишвардой" определенно есть. Главное, чтобы молодежь "Кайрата" конвертировала свои амбиции и мотивацию в осознанную, взрослую игру, понимая, что цена ошибки на европейской арене гораздо выше. 

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций "Кайрат" - "Кишварда" пройдет 21 июля в Алматы, начало встречи - в 20:00. Ответная игра состоится 28 июля в Венгрии. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол КПЛ

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