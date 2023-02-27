"Кайрат" снова без еврокубков? 4 мяча от "Пахтакора", минимум трансферов и зависимость от Жоао Пауло

"Кайрат" наиболее скромно из числа именитых клубов КПЛ вел себя на трансферном рынке в межсезонье. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ограниченные возможности селекции скажутся на команде, что показал недавний товарищеский матч с "Пахтакором" и кто остается ведущим игроком клуба.

Практически все зимнее межсезонье "Кайрат" отстраненно от всех работал на сборах, не создавая каких-либо инфоповодов. Даже большинство товарищеских матчей клуба проходили в закрытом режиме, поэтому об изменениях в команде было мало что известно.

Во второй половине февраля ситуация немного изменилась. С точки трансферов на вход наконец пришел новичок - им оказался израильский защитник Офри Арад. У экс-игрока "Маккаби" несколько достойных сезонов даже на уровне еврокубков и задача заменить капризного Маки Баньяка.

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Кроме того, этот сезон в "Кайрате" проведет главный талант нового казахстанского поколения - Галымжан Кенжебек. Его просмотр в "Краснодаре" ограничился несколькими играми на сборах, и теперь вингер будет конкурировать за место в основе в алматинском клубе.

Также в "Кайрате" оказался Микаэль Аскаров, которого активно пытаются трудоустроить в клубе КПЛ. Воспитанник "Фенербахче" после неудачного просмотра в основной команде "Актобе" пытается зарекомендовать себя в "Кайрат-Жастаре".

На этом трансферная кампания "Кайрата" пока ограничивается, хотя усиление, очевидно, необходимо. Об этом в частности говорит недавний матч с "Пахтакором" в Ташкенте.

Кирилл Кекер вынужден наигрывать молодых футболистов сразу на нескольких позициях. После ухода Султанбека Астанова на правом фланге обороны остались совсем малоопытные Егор Ткаченко и Александр Мрынский. В опорной зоне связка Арсена Буранчиева и Адилета Садыбекова хоть и выглядит очень перспективной, но класса и стабильности не хватает ни тому, ни другому. В то время как за их спинами сидят столь же молодые Антон Крачковский и Андрей Ульшин. И если в каждой из линий у "Кайрата" есть хотя бы один зрелый, состоявшийся игрок, то в центре полузащиты такого человека пока нет, и это может повлиять на общий игровой потенциал.

В атаке у "Кайрата", вероятно, наименьшие проблемы. Один из лучших легионеров во всей лиге Жоао Пауло, нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев и представитель сборной Кыргызстана Гулжгит Алыкулов дают команде достаточно ресурсов на уровне КПЛ. Также интересно, что старт этого сезона в основе наверняка начнет Вячеслав Швырев - он регулярно выходил в основе в товарищеских матчах. Столь работоспособный подбор игроков в нападении подразумевает элементы высокого прессинга, которые были заметны в том же матче с "Пахтакором".

Но если подводить главные выводы по итогам матча в Ташкенте, здесь выделяются две персоналии. "Кайрат" пропустил четыре мяча и проиграл. Да, это неофициальный матч, результат не имеет значения, но четыре гола - это все-таки многовато, и основные претензии тут не только к обороне, но и персонально к вратарю Данилу Устименко. Возможно, это просто был не его день, но в голевых эпизодах кандидат в сборную Казахстана где-то не выручал, а где-то банально ошибался. Увы, подобные ляпы по-прежнему случаются в игре голкипера "Кайрата" и минимизировать их пока не выходит.

Второй момент, а точнее, персоналия - Жоао Пауло. Несмотря на акцент в сторону казахстанцев, ключевой фигурой в составе алматинцев остается бразильский легионер. В нескольких товарищеских матчах Жоао делал голы из полумоментов, из неочевидных ситуаций. Если "Кайрат" вдруг не подпишет сильного новичка в этом году, то именно влияние 34-летнего нападающего чаще всего будет определять результаты клуба в наступающем сезоне. Напомним, в КПЛ-2022 "Кайрат" занял четвертое место и остался без еврокубков. Подобное с алматинским клубом случилось впервые за 9 лет.

Новый сезон алматинцы начнут дома - 5 марта примут "Атырау".

Фото: ФК "Кайрат"©

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