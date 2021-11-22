"Кайрат" сделал заявление о Бердыеве

"Кайрат" отреагировал на информацию о зарплате главного тренера Курбана Бердыева, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее один из источников сообщил, что специалист получает 600 тысяч долларов в год и является самым высокооплачиваемым тренером в КПЛ с большим отрывом.

"Кайрат" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, а также считает, что публиковать точный заработок специалиста некорректно в связи с конфиденциальностью условий трудового договора", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в КПЛ-2021 алматинская команда заняла третье место. При этом сезон для "желто-черных" не завершился. 25 ноября они на своем поле примут швейцарский "Базель" в рамках группового этапа Лиги конференций, а 9 декабря на выезде сыграют с кипрской "Омонией".