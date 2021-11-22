 sQEQpmmVuVNTJwvylXTmjEqv9eqHqaE5S00xmWkI
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Кайрат" сделал заявление о Бердыеве

"Кайрат" сделал заявление о Бердыеве
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Кайрат" отреагировал на информацию о зарплате главного тренера Курбана Бердыева, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее один из источников сообщил, что специалист получает 600 тысяч долларов в год и является самым высокооплачиваемым тренером в КПЛ с большим отрывом.

"Кайрат" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, а также считает, что публиковать точный заработок специалиста некорректно в связи с конфиденциальностью условий трудового договора", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в КПЛ-2021 алматинская команда заняла третье место. При этом сезон для "желто-черных" не завершился. 25 ноября они на своем поле примут швейцарский "Базель" в рамках группового этапа Лиги конференций, а 9 декабря на выезде сыграют с кипрской "Омонией".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:30
Футбол
"Кайрат" сделал заявление о Бердыеве "Кайрат" сделал заявление о Бердыеве
Сегодня , 09:10
Футбол
Клуб КПЛ решил судьбу главного тренера Клуб КПЛ решил судьбу главного тренера
Вчера , 15:34
Футбол
ФК "Астана" объявил о назначении нового тренера ФК "Астана" объявил о назначении нового тренера
Вчера , 14:40
Футбол
Самый высокооплачиваемый тренер в Казахстане? Названа зарплата Бердыева в "Кайрате" Самый высокооплачиваемый тренер в Казахстане? Названа зарплата Бердыева в "Кайрате"
20 ноября, 19:51
Футбол
"Кайсар" после вылета из КПЛ принял решение по руководству "Кайсар" после вылета из КПЛ принял решение по руководству
20 ноября, 14:27
Футбол
Казахстанский футболист вернется в "Шахтер" после неудачной аренды Казахстанский футболист вернется в "Шахтер" после неудачной аренды
19 ноября, 23:51
Футбол
Доверие Бердыева и высокая эффективность. Почему "Кайрату" нельзя продавать Канте Доверие Бердыева и высокая эффективность. Почему "Кайрату" нельзя продавать Канте
19 ноября, 22:41
Футбол
"У них шансов нет". Эксперт дал прогноз на ответные матчи 1/2 финала Кубка Казахстана "У них шансов нет". Эксперт дал прогноз на ответные матчи 1/2 финала Кубка Казахстана
19 ноября, 22:18
Футбол
Дебютант КПЛ-2022 назначил нового директора Дебютант КПЛ-2022 назначил нового директора
19 ноября, 21:52
Футбол
Клуб КПЛ расстанется с воспитанником "Зенита" Клуб КПЛ расстанется с воспитанником "Зенита"
19 ноября, 17:56
Футбол
Экс-тренер ЦСКА рассказал правду о назначении Бабаяна Экс-тренер ЦСКА рассказал правду о назначении Бабаяна
19 ноября, 17:33
Футбол
Не добрался до "Астаны", вырастил игрока для сборной и троллил Байсеитова. Карпович выдал лучший тренерский перформанс в КПЛ Не добрался до "Астаны", вырастил игрока для сборной и троллил Байсеитова. Карпович выдал лучший тренерский перформанс в КПЛ
19 ноября, 16:56
Футбол
Экс-вратарь ЦСКА покинул клуб КПЛ Экс-вратарь ЦСКА покинул клуб КПЛ
19 ноября, 15:59
Футбол
"Кайрат" начал поиски нового вратаря и уже провел переговоры "Кайрат" начал поиски нового вратаря и уже провел переговоры
19 ноября, 14:59
Футбол
Забил пяткой и стал автором лучшего гола КПЛ-2021. Сколько голосов набрал капитан "Астаны" Забил пяткой и стал автором лучшего гола КПЛ-2021. Сколько голосов набрал капитан "Астаны"
19 ноября, 07:14
Футбол
Минус Вагнер и Канте. С кем расстанется "Кайрат" после сокращения бюджета? Минус Вагнер и Канте. С кем расстанется "Кайрат" после сокращения бюджета?
18 ноября, 23:52
Футбол
"Тобол" намерен сохранить 13 игроков. Кого переподпишет чемпион КПЛ-2021? "Тобол" намерен сохранить 13 игроков. Кого переподпишет чемпион КПЛ-2021?
18 ноября, 20:25
Футбол
Кандидату на пост главного тренера "Астаны" предложили новый контракт Кандидату на пост главного тренера "Астаны" предложили новый контракт
18 ноября, 19:23
Футбол
"Жетысу" собрался расстаться с главным тренером после вылета из КПЛ-2021 "Жетысу" собрался расстаться с главным тренером после вылета из КПЛ-2021
18 ноября, 19:00
Футбол
Тренер "Тобола" стал обладателем нового приза от ПФЛК Тренер "Тобола" стал обладателем нового приза от ПФЛК
18 ноября, 18:42
Футбол
Карт-бланш для Бабаяна или стильный футбол Благоевича. Кто будет новым тренером "Астаны"? Карт-бланш для Бабаяна или стильный футбол Благоевича. Кто будет новым тренером "Астаны"?
18 ноября, 18:05
Футбол
Клуб КПЛ назначил нового директора. Он работал в "Кайрате" Клуб КПЛ назначил нового директора. Он работал в "Кайрате"
18 ноября, 16:44
Футбол
Исламхан сыграет против российского клуба Исламхан сыграет против российского клуба
18 ноября, 15:15
Футбол
Минимальная поддержка от государства и акцент на детский спорт? Что ждет казахстанский футбол после 0:8 от Франции Минимальная поддержка от государства и акцент на детский спорт? Что ждет казахстанский футбол после 0:8 от Франции
18 ноября, 12:27
Футбол
Покинет ЦСКА? Бабаян рассказал о переговорах с "Астаной" Покинет ЦСКА? Бабаян рассказал о переговорах с "Астаной"
18 ноября, 11:50
Футбол
"Сами казахстанцы не верят наш футбол". Эксперт - о вреде госфинансирования, отборе Казахстана на ЧМ-2022 и судьбе Байсуфинова в сборной "Сами казахстанцы не верят наш футбол". Эксперт - о вреде госфинансирования, отборе Казахстана на ЧМ-2022 и судьбе Байсуфинова в сборной
18 ноября, 11:33
Футбол
В "Астане" раскрыли обстоятельства ухода Тихонова и реакцию на дисквалификацию В "Астане" раскрыли обстоятельства ухода Тихонова и реакцию на дисквалификацию
18 ноября, 09:01
Футбол
Шанс для Бердыева. Появилась информация о бюджете "Кайрата" на сезон-2022 Шанс для Бердыева. Появилась информация о бюджете "Кайрата" на сезон-2022
17 ноября, 23:52
Футбол
Конкурент для Бабаяна. "Астана" провела переговоры с еще одним тренером Конкурент для Бабаяна. "Астана" провела переговоры с еще одним тренером
17 ноября, 23:17
Футбол
Бабаян выставил условия. При каком раскладе тренер ЦСКА может вернуться в "Астану" Бабаян выставил условия. При каком раскладе тренер ЦСКА может вернуться в "Астану"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus