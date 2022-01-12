"Кайрат" решил судьбу легионеров

Все легионеры футбольного клуба "Кайрат" останутся в команде на следующий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник, игроки согласились на понижение своих зарплат.

При этом Ян Вороговский близок к возвращению в Бельгию, Нуралы Алип находится в расположении "Зенита", а экс-форвард "желто-черных" Вагнер Лав собирается подписать контракт с трехкратным чемпионом индийской Суперлиги "Ист Бенгал".

Напомним, что в КПЛ-2021 алматинский клуб стал третьим, а в Лиге конференций занял четвертое место в квартете H.