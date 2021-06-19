"Кайрат" разгромил "Туран" и выиграл третий матч подряд в КПЛ

"Кайрат" обыграл "Туран" в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 3:0 в пользу алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стоит отметить, что игра прошла под диктовку гостей, которые добились успеха за счет ожидаемого высокого мастерства.
Счет на 13-й минуте с пенальти открыл Вагнер Лав, разведя мяч и вратаря по разным углам. В начале второго тайма, а именно на 47-й минуте Артур Шушеначев закрепил преимущество "Кайрата". Точку в матче на 75-й минуте поставил Арсен Буранчиев.
После этой игры "Кайрат" набрал 30 очков и закрепился на третьем месте в таблице. "Туран" с 16 баллами расположился на 11-й позиции.
В следующем туре, 23 июня, "Туран" на выезде сыграет с "Таразом", а "Кайрат" дома примет "Каспий".
Результаты других игр 16-го тура: "Кызыл-Жар" - "Акжайык" (0:1), "Шахтер" - "Тараз" (1:0), "Атырау" - "Астана" (0:2), "Ордабасы" - "Актобе" (0:1), "Тобол" - "Жетысу" (2:1), "Каспий" - "Кайсар" (2:4).
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