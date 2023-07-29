"Кайрат" потерял трех игроков перед матчем чемпионата Казахстана

Алматинский "Кайрат" будет вынужден в матче 17-го тура КПЛ-2023 против "Кайсара", обойтись без трех игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации пресс-службы клуба в Кызылорде не сыграют защитник Виктор Васин и полузащитники Еркебулан Сейдахмет и Адилет Садыбеков.
Васин пропустит матч с "Кайсаром" из-за травмы, а у Сейдахмета и Садыбекова - перебор желтых карточек.
Матч "Кайсар" - "Кайрат" пройдет сегодня, 29 июля. Алматинцы набрали 28 очков и занимают четвертое место в таблице КПЛ. У кызылординцев 20 баллов и восьмое место.
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