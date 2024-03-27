"Кайрат" получит усиление: подробности

Алматинский "Кайрат" планирует подписать еще несколько легионеров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

"С волками жить, по-волчьи выть - ФК "Кайрат" доукомплектуется легионерами. Причем, как обещают в руководстве клуба, это будут добротные и перспективные игроки. К слову, "Кайрат" единственный клуб, который голосовал против отмены лимита на легионеров. Однако, теперь после жалоб главного тренера Кирилла Кекера, подпишет еще пару иностранцев. Дело в том, что сколько бы ты не наигрывал своих воспитанников, против команды состоящей из зарубежных футболистов, они бессильны. Поэтому в противном случае, алматинцы могут финишировать в далеке от призовых мест. Как говорится, с волками жить, по-волчьи выть", - пишет источник.

На данный момент в заявке "Кайрата" присутствуют девять иностранцев: Вадим Ульянов (Россия), Иброхимхалил Юлдошев (Узбекистан), Виктор Васин (Россия), Офри Арад (Израиль), Лука Гадрани (Грузия), Гиорги Зариа (Грузия), Дмитрий Сергеев (Россия), Жоао Пауло (Бразилия) и Элдер Сантана (Бразилия).

Напомним, в январе было принято решение об отмене лимита на легионеров в КПЛ.

Клубам разрешено выпускать сразу 11 легионеров в составах на матч. До этого разрешалось семь иностранных игроков на поле.

В то же время в заявках команд из 25 человек должны присутствовать 13 воспитанников казахстанского футбола.

Добавим, что первый трансферный период в КПЛ-2024 продлится до 5 апреля.