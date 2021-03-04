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"Кайрат" показал лучшую игру, но в финале другие". Талгаев разобрал матч с "Тоболом" в Суперкубке Казахстана

Костанайцы выиграли по пенальти.

"Кайрат" показал лучшую игру, но в финале другие". Талгаев разобрал матч с "Тоболом" в Суперкубке Казахстана
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" не имел преимущества, прибегнув к непривычной схеме в матче Суперкубка Казахстана против "Тобола", считает известный специалист Ваит Талгаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он объяснил ошибки обороны алматинцев и назвал равными соперников по финалу турнира.

"Это был очень хороший футбол на данном этапе сезона. Было видно, что команды хотят делать в чемпионате, как играть. Уже проглядываются сбалансированные составы. В "Тоболе" мне понравилась скамейка - по два человека на позицию. Каждый из игроков достойно выходил на замену.

Что касается "Кайрата", то пока они играли не по своей любимой схеме с тремя центральными защитниками, преимущество команды не вырисовывалось. Когда "Кайрат" перешел на схему 4-4-2 и с появлением Алыкулова у них пошла игра. В футболе есть доля везения - "Тобол" проигрывал, затем отыгрался и вышел вперед, а Алыкулов сравнял. Ну а пенальти - это лотерея.

Является ли оборона "Кайрата" слабым местом команды? Я думаю, не хватает Гуральски. Он все определял там. Просто, когда с позиции силы действуешь против центральных защитников, оказывая на них давление, то появляется свободное пространство и прорывы. Нельзя скрывать, что защитники не скоростные. Когда был Гуральски, до этого дело не доходило, он останавливал атаки и контратаки соперника, защита "Кайрата" успевала вернуться назад, и количества игроков хватало для обороны.

Кто фаворит финала? Где-то "Астана" и "Тобол" по игре равные соперники, я бы никого не выделял. На мой взгляд, явного фаворита нет. При этом из четырех команд лучшую игру показал "Кайрат", но в финале будут другие клубы, и я скажу, "Тобол" заслуженно вышел туда. Костанайцы самоотверженно играли и бились", - заявил Талгаев.

Напомним, "Кайрат" уступил "Тоболу" в серии пенальти в матче 1/2 финала Суперкубка Казахстана. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В финале костанайцы сыграют с "Астаной". Матч пройдет 6 марта в Туркестане, а днем ранее за третье место алматинцы сыграют с "Шахтером".

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Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Астана ФК Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана

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