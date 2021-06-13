"Кайрат" подписал 19-летнего воспитанника "Алтая"

19-летний нападающий Денис Митрофанов попал в заявку "Кайрата" на матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Тараза", сообщает KazFootball.kz.

"Примечательно, что пресс-служба "желто-черных" о подписании контракта с молодым форвардом не объявляла. Не сыграв ни одного матча за фарм-клуб, футболист попал в заявку основной команды на матч против "Тараза", - говорится в сообщении.

В матче с "Таразом" он вышел на поле на 90-й минуте, заменив Вагнера Лава. "Кайрат" в этом матче выиграл со счетом 2:0.

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Митрофанов является воспитанником "Алтая". Всего за команду из Восточно-Казахстанской области провел 11 матчей в первой лиге и отличился двумя голами и одной голевой передачей.

В марте сообщалось, что Митрофанов близок к подписанию контракта с польской "Вислой" из Кракова, где выступает казахстанец Георгий Жуков.

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