"Кайрат" перевел хавбека сборной Казахстана во вторую команду. Известна причина

Полузащитник "Кайрата" Айбол Абикен переведен во вторую команду, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что причина столь жесткого решения кроется в нежелании игрока пересмотреть контракт. Он отказался от добровольного понижения финансовых условий и два дня назад был отправлен в "Кайрат-Жастар". Вполне вероятно, что в скором времени Абикен покинет алматинский клуб, если не примет новые условия работы.

Напомним, что в "Кайрате" решили пересмотреть размер зарплатного фонда. И многим игрокам было предложено пойти на снижение своих условий. Четыре футболиста не пожелали идти на урезание зарплаты и уже покинули команду - Стас Покатилов, Гафуржан Суюмбаев, Камо Оганесян и Денис Поляков. А Ян Вороговский перешел в бельгийский "Моленбек" на условиях аренды с правом выкупа.

В КПЛ-2021 Абикен провел 21 матч, забил два гола и отдал три ассиста, тогда как "Кайрат" стал бронзовым призером. В сборную Казахстана привлекается с 2019 года.