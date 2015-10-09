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"Кайрат" отреагировал на анонс концерта Канье Уэста в Алматы

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"Кайрат" отреагировал на анонс концерта Канье Уэста в Алматы ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" выступил с официальным заявлением по поводу анонсированного в сети концерта американского рэпера Канье Уэста, который якобы должен пройти в Алматы 14 августа, передают Vesti.kz.

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"Кайрат" выступил с официальным заявлением по поводу анонсированного в сети концерта американского рэпера Канье Уэста, который якобы должен пройти в Алматы 14 августа, передают Vesti.kz.

Пресс-служба подчеркнула, что организаторы шоу не согласовали дату с футбольным клубом. Проведение масштабного мероприятия на главной арене города находится под большим вопросом.

"Ранее в публичном пространстве была распространена информация о проведении 14 августа концерта Канье Уэста на Центральном стадионе Алматы.

ФК "Кайрат" официально сообщает, что заявленная дата проведения мероприятия не была согласована организаторами концерта с клубом, который проводит домашние матчи на Центральном стадионе и продолжает участие в еврокубковых турнирах.

Согласно календарю Казахстанской Премьер-лиги, 8 и 15 августа ФК "Кайрат" должен провести на Центральном стадионе домашние матчи чемпионата Казахстана. Кроме того, в период с 11 по 13 августа на стадионе потенциально может состояться домашний матч клуба в рамках еврокубков.

Проведение концерта такого масштаба предполагает продолжительный монтаж и демонтаж сцены и технического оборудования, а также существенную нагрузку на футбольное поле и инфраструктуру стадиона. В условиях плотного спортивного календаря это может повлиять на качество газона, подготовку арены и возможность проведения официальных матчей в соответствии с установленными требованиями.

ФК "Кайрат" подчёркивает, что организация любых массовых мероприятий на Центральном стадионе должна осуществляться с обязательным учётом утверждённого футбольного календаря и после согласования со всеми заинтересованными сторонами.

До завершения соответствующих согласований клуб считает преждевременным объявление Центрального стадиона местом проведения концерта 14 августа", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в еврокубковой квалификации от Казахстана осталось два представителя - "Кайрат", уже пробившийся во второй раунд Лиги чемпионов, а также "Тобол", который только начнёт свой путь во втором раунде Лиги конференций.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 18, мужчины
18 июля 19:00   •   не начат
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