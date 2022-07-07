"Кайрат" определился с будущим своего лидера. Его сватают в Россию

Экс-защитник сборной России Виктор Васин продолжит карьеру в "Кайрате", поскольку алматинский клуб считает его ключевой фигурой в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Кайрат" не допускает варианта возвращения защитника в РПЛ этим летом. В клубе высоко ценят профессионализм и качество игры Васина в нынешнем сезоне.
Более того, Виктор один из тех иностранцев, с кем могут продлить контракт на следующий год. Защитник комфортно чувствует себя в Алматы и готов продолжить сотрудничество с "Кайратом".
Накануне появилась информация, что Васин может вернуться в ЦСКА, у которого "Кайрат" выкупил игрока за 100 тысяч евро.
В нынешнем сезоне КПЛ Васин провел 13 матчей и забил два мяча. Ранее защитник выступал за "Спартак-Нальчик", "Нижний Новгород", "Мордовию", "Уфу" и ЦСКА.
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