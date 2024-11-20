"Кайрат" официально определился с главным тренером на новый сезон

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о продлении контракта с главным тренером Рафаэлем Уразбахтиным до конца сезона 2027 года, передают Vesti.kz.

Под его руководством команда одержала шесть побед, завершила один матч вничью и потерпела лишь одно поражение в восьми играх премьер-лиги.

По итогам сезона "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47 2 Астана 24 14 4 6 39-19 46 3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43 4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42 5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39 6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37 7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35 8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34 9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29 10 Женис 24 6 6 12 18-32 24 11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23 12 Туран 24 5 5 14 16-39 20 13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отметим, что в ходе минувшего сезона Уразбахтин дважды возглавлял основную команду "Кайрата". Сначала он принял ее после отставки соотечественника Кирилла Кекера, а затем возглавил клуб после ухода россиянина Александра Кержакова.