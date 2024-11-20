"Кайрат" официально определился с главным тренером на новый сезон
©ФК "Кайрат"
Футбольный клуб "Кайрат" объявил о продлении контракта с главным тренером Рафаэлем Уразбахтиным до конца сезона 2027 года, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Кайрат" объявил о продлении контракта с главным тренером Рафаэлем Уразбахтиным до конца сезона 2027 года, передают Vesti.kz.
Под его руководством команда одержала шесть побед, завершила один матч вничью и потерпела лишь одно поражение в восьми играх премьер-лиги.
По итогам сезона "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана.
Отметим, что в ходе минувшего сезона Уразбахтин дважды возглавлял основную команду "Кайрата". Сначала он принял ее после отставки соотечественника Кирилла Кекера, а затем возглавил клуб после ухода россиянина Александра Кержакова.
Реклама