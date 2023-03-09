"Кайрат" одержал первую победу в КПЛ-2023

"Кайрат" одержал победу над "Аксу" в матче второго тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу алматинской команды.

Автором первого гола стал Артур Шушеначев. Он вывел "Кайрат" вперед на 39-й минуте.

На 75-й Жоао Пауло закрепил успех алматинцев, забив павлодарцам второй гол.

Однако увезти победу всухую "Кайрату" не удалось. На 81-й минуте счет размочил Мирас Турлыбек.

Точку же во встрече поставил Еркебулан Сайдахмет, забивший на 87 минуте третий гол в ворота соперника.

Отметим, что для "Кайрата" эта победа стала первой в КПЛ-2023. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Ранее в этот игровой день "Астана" одержала победу над "Жетысу", "Ордабасы" уверенно переиграл "Шахтер", а "Актобе" разгромил "Окжетпес".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6 2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6 3 Астана 2 2 0 0 4-1 6 4 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4 5 Тобол 1 1 0 0 3-1 3 6 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3 7 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3 8 Атырау 1 0 1 0 2-2 1 9 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0 10 Кайсар 1 0 0 1 0-1 0 11 Каспий 1 0 0 1 1-3 0 12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0 13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0 14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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